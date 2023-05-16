DEVA'dan 14, Gelecek ve SP'den 10'ar, DP'den 3 isim Meclis'e girdi. Adaylığı ittifakta krize neden olan Ergin CHP oylarıyla vekil oldu. Yeneroğlu da Meclis'e girerken diğer tartışılan bir isim İdris Naim Şahin seçilemedi. Ortakların sıfır katkısı yeni bir tartışma başlattı.

4 Mayıs'ta gerçekleşen ve 88.92'lik bu katılım oranıyla dikkat çeken seçim sonuçlarının yansımaları muhalifler arasında değerlendirilmeye alındı.

Yüzde 44,88 alan yedili masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,51 alan Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 500 bin oy gerisinde aldı.

CHP KAYBETTİ KÜSURAT PARTİLER KAZANDI

Oluşan tablodan sonra büyük bozguna uğrayan ana muhalefet partisi (CHP) derin bir sessizliğe gömülse de, yedili masanın küsurat oya sahip olan ortakları Saadet Partisi (10 milletvekili), DEVA Partisi (14 milletvekili), Gelecek Partisi (10 milletvekili), TDP (1 milletvekili) ve Demokrat Parti (3 milletvekili) temsiliyet karşılıkları olmamasına rağmen CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Konu hakkında konuşan Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kutladı.

"YÜZDE 1 OYU GÖRÜNMESİNE RAĞMEN 10 VEKİLLE TEMSİLİNE VESİLE OLMUŞTUR"

Çebi şu cümleleri kurdu:

"Saadet Partimizin bilge genel başkanı; Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum.

Milli Görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile, %1 oyu görünmesine rağmen, Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inşallah."