19 Ekim 2025 Pazar
Güncel

CHP Kocaeli İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde bir partiliyle gazeteci arasında 'görüntü alınması' sırasında gerginlik ve arbede yaşandı.

19 Ekim 2025 Pazar 14:28
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı
İl başkan adaylarından Erdem Arcan'ın kongrenin gerçekleştirildiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne girişi sırasında bir kişi, görüntü almak isteyen bir kadın gazeteciyi ittirdi.

Duruma tepki gösteren gazeteci Erdal Sertel ile söz konusu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertel'e saldırı girişiminde bulunulunca arbede yaşandı.

Gerginlik, partililerin araya girmesiyle sona erdi. Durumu haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gazetecilerin talebi üzerine söz konusu partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.

Bülent Sarı ve Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre devam ediyor.

- KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ OLAYI KINADI

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz." ifadelerine yer verildi.

