14 Eylül 2025 Pazar
  • CHP kongresinde şaşırtmayan manzara... Yumruklar havada uçuştu
Güncel

CHP kongresinde şaşırtmayan manzara... Yumruklar havada uçuştu

Esenyurt Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde kavga çıktı. İki aday grubun birbirine karşılıklı laf atmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

IHA14 Eylül 2025 Pazar 16:21 - Güncelleme:
CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi Rıfat Ilgaz Açıkhava tiyatrosunda saat 10.00'da başladı. Aday ve destekçilerinin konuşmasıyla başlayan programda bir anda sinirler gerildi. Karşı tarafın "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi. Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

