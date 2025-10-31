İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0481
  • EURO
    48,706
  • ALTIN
    5404.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP kurucusuna ''konser'' ihracı! Erhan Baydar: Onlara yer var bana mı yok?
Güncel

CHP kurucusuna ''konser'' ihracı! Erhan Baydar: Onlara yer var bana mı yok?

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, ABB Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmaya konu konser suçlamaları nedeniyle ihracının istendiği açıkladı. Baydar, 'Partinin tabanı bu kararı kabul etmiyor. Adnan Beker'e yer var, Cemal Enginyurt'a yer var. Bana mı yok?' dedi.

Yeni Şafak31 Ekim 2025 Cuma 08:24 - Güncelleme:
CHP kurucusuna ''konser'' ihracı! Erhan Baydar: Onlara yer var bana mı yok?
ABONE OL

CHP'de ihracı istenen son isim CHP Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar oldu.

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Baydar, Yeni Şafak'a konuştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmaya konu konser suçlamaları nedeniyle ihracının istendiği bilgisini veren Baydar, "Yaptığım konser ve yolsuzluk haberlerinden dolayı dava açılmadı. Haberler yalanlanmadı. Disipline sevk edenler belediyeden maaş alıyor" dedi.

Hukuki tüm yollara başvuracağını kaydeden Baydar şöyle konuştu: Ben CHP'nin kurucularındanım. Formla üye olmadım. Partinin tabanı bu kararı kabul etmiyor. Adnan Beker'e yer var, Cemal Enginyurt'a yer var. Bana mı yok?

3 ismin üstü çizildi

ABB'deki yolsuzlukta sistem deşifre oldu! Paranın izini böyle kaybettirdiler

7 milyonluk konsere 42 milyon fatura
  • Erhan Baydar
  • ihraç

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.