CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'yla birlikte hezimete uğradılar! İşte kaybedenler kulübü

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Kılıçdaroğlu oy sayma işlemi sona ermeden salonu terk etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

SADECE KILIÇDAROĞLU KAYBETMEDİ

Öte yandan kurultayın kaybedeni sadece Kılıçdaroğlu değil... Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Kılıçdaroğlu'na destek veren birçok isim de 'kaybedenler listesi'ne adını yazdırdı.

CANAN KAFTANCIOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini 'Değişimci'lerin adayı Özgür Çelik'e karşı kaybeden Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu'na maddi, manevi destek olan Kaftancıoğlu, seçim kampanyasına 55 bin 598 TL'lik maddi destekte bulunmuştu.

OĞUZ KAAN SALICI

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında... Her fırsatta Kılıçdaroğlu'na olan desteğini dile getiren Salıcı, son olarak Özgür Özel'in "Biz nerede olmamız gerekiyorsa oradaydık. Ama sayın genel başkanım, 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda." ifadelerine yanıt veren Oğuz Kaan Salıcı, "Böyle olmadı... Değişim talebinin fikri temeline dair bir şey halen söylenmedi. Kılıçdaroğlu'nun değil, CHP'nin kaderinin tayin edileceği bir kurultay bu, delege arkadaşlarım." dedi.

GÜRSEL EROL

Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden biri de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol... Son olarak katıldığı canlı yayında değişimcilere sert sözlerle yüklenen Erol, "Bunlar aslında değişimci değil,fırsatçılar. Onlar da yapılan tüm yanlışlıklardan sorumlular." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ YARKADAŞ

Seçim öncesi ve sonrasında her fırsatta Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan CHP'li Barış Yarkadaş da kaybedenler listesine adını yazdırdı. Kurultay öncesi yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme gelen Yarkadaş, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadelerini de kullanmıştı.

MUSTAFA SARIGÜL

CHP listesinden milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül de seçim süreci dahil olmak üzere her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini dile getiren isimler arasında yer alıyor.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden biriydi. Öyle ki Kılıçdaroğlu salona girerken yanında Emir Sarıgül yer aldı.

İLGEZDİ AİLESİ

İlgezi ailesi de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Başkanı Battal İlgezdi de "değişimci"lere karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. İmamoğlu'nu "CHP'nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar" diyerek hedef alan İlgezdi, "Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı'nda sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir" ifadelerini kullanmıştı.

OKAN KONURALP

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de seçim sürecinde ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na destek olan isimler arasında yer aldı. CHP'nin medya ve sosyal medya yönetimini devralan Eren Erdem ile aralarındaki küfür krizinin ardından bile Kılıçdaroğlu tarafından gözden çıkarılmadı.

Eren Erdem'e de küfürler savuran Konuralp'in, "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek. O Eren Erdem'in anasını s... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

TUNCAY ÖZKAN

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Kılıçdaroğlu'nun sağlam destekçilerinden... Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından biri olan Tuncay Özkan'ın görevden alınacağına dair haberler çıkmıştı. Özkan bu haberleri yalanlamış ancak yeni MYK'nın açıklanmasının ardından odasını boşalttığı görülmüştü.

Yoğun desteklerin ardından Özkan daha sonra partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel medya planlaması ve çalışmalarını yürütmesi için geri dönmüştü.

ENİS BERBEROĞLU

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da Kılıçdaroğlu'na seçim sürecinde en büyük desteği sağlayan isimlerden... Hatta gazeteci Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili organizasyonun 3 yıl önceden başladığını iddia ederek bu organizasyona Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu, Okan Konuralp dörtlüsünün öncülük ettiğini ifade etmişti.

FAİK ÖZTRAK

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın seçim sürecinde ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na olan desteği herkes tarafından biliniyor. Genel başkan seçilen Özgür Özel ile "MYK" polemiği yaşayan Faik Öztrak, toplantının ardından "Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?" sorusunda "CHP dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın" şeklinde yanıt vermişti.

AYLİN NAZLIAKA

CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da "değişim" hareketine karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almıştı.

BÜLENT KUŞOĞLU

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer aldı. Daha önce Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyleyen Kuşoğlu, "Grup Başkanımız o mevkide otururken Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar." ifadelerini kullanarak değişimcilere tepki göstermişti.