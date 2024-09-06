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  • CHP kurultayında sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bakın kimi oturttular?
Güncel

CHP kurultayında sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bakın kimi oturttular?

Ankara'da gerçekleştirilen CHP Tüzük Kurultayı gerginliklere sahne oldu. Genel Başkan Özgür Özel kendi takımını kurmak isterken, diğer CHP üyeleri ise ön seçim talep ediyor. CHP'deki gergin kurultaya farklı bir olay damga vurdu. Kurultay'a katılmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine başka bir isim oturtuldu.

6 Eylül 2024 Cuma 14:23 - Güncelleme:
CHP kurultayında sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bakın kimi oturttular?
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CHP'de önceki gün ortaya çıkan taslak tüzük metni, parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Genel merkezin parti üzerindeki otoritesini daha güçlendirecek başlıklardan biri de 52. madde olarak dikkat çekti.

Buna göre, Özgür Özel, A takımıyla birlikte kendi belirlediği 90'a yakın ismi, istediği yerden, istediği şekilde milletvekili adayı göstermek istiyor. Bunun dışındaki adaylar için ise 'örgüt denetiminde ön seçim' yapılması talep ediliyor.

CHP'DE GERGİN TÜZÜK KURULTAYI

Genel merkezin hakimler yerine kendi kontrolündeki örgütleri denetim mekanizması haline dönüştürmek istemesi, muhalif kanattan sert eleştirilerin yükselmesine sebep oluyor.

Özgür Özel ise bu maddeden geri adım atmıyor. Gergin bir havada geçen CHP Tüzük Kurultayı, bugün ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA BAKIN KİMİ OTURTTULAR

CHP'deki tüzük kurultayına gözlerin çevrildiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

CHP'nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oturdu.

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