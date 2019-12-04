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CHP kurultayları kavgayla başladı: Yumruklar havada uçuştu

CHP'de sancılı başlayan 37'nci Olağan Kurultay sancılı sürecek. Eylülde start alan mahalle kurultayları tamamlandı. Ancak mahalle kurultayları kavgalara sahne oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı mahallelerdeki seçimlerde bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.

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37. Olağan Kurultay süreci başlayan CHP’de gerilim de yükseldi. Eylül ayında başlayan mahalle kurultayları kavgalara sahne oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı mahallelerdeki seçimlerde bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.
 
Tansiyonun yükseldiği adreslerden biri Ankara’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi oldu. Parti örgütünden Can Karatoprak, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün mahallede seçim vardı, biz kaybettik... Ama... Genel Başkan Yardımcılarımızın genelge ile açıkça gözlemci hakkını duyurmasına rağmen, seçimlerde müşahit bulundurma hakkımızı kullanmamız engellendi. Sandıklar fiziki olanaklar uygun olmasına rağmen göremeyeceğimiz şekilde yerleştirilmişti. Arka kapısı olan, başka bir yerden giriş çıkışı olan bir salonda, göremediğimiz bir sandıkta ‘seçim’ yaptık."
 
OLAYLAR ÇIKTI
 
Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde de olaylar çıktı. CHP üyeleri tekme tokat birbirine girdi. Olaylardan sonra seçim sandıkları polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı'na götürüldü. İzmir Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerinde de olaylar çıktı. Kavgada CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner darp raporu aldı.
 
Kavgaların gölgesinde tamamlanan mahalle kurultaylarının ardından önümüzdeki hafta CHP'de ilçe seçimleri başlayacak. İlçe seçimlerinin de mahalle seçimleri gibi kavgalı gürültülü geçmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine diş bileyen parti içi muhalefet sandıklarda tepkisini dile getirecek.

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