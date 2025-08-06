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CHP lideri Özel'i köşeye sıkıştıran belge! Aziz İhsan Aktaş'a ait arabayı makam aracı yapmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam arabası olarak kullandığı aracın, suç örgütü lideri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 23:55 - Güncelleme:
CHP lideri Özel'i köşeye sıkıştıran belge! Aziz İhsan Aktaş'a ait arabayı makam aracı yapmış
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TYT Türk ekranlarında Nuray Başaran'ın sunduğu Siyaset Masası programı, bu hafta siyasi gündemi sarsan bir gelişmeye sahne oldu. Programa konuk olan TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve 25., 26. ve 27. Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem, kritik değerlendirmelerde bulunurken, Başaran tarafından kamuoyuna açıklanan belgeler programın seyrini tamamen değiştirdi.

BELGELER YAYINDA TEK TEK SUNULDU

Nuray Başaran, canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, suç örgütü lideri ve itirafçı olan Aktaş'a ait özel aracı kullandığını belgeleriyle kamuoyuna sundu. Söz konusu belgelerde aracın plakası, güzergâh bilgileri ve kullanım zamanları net şekilde yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel programa cevap hakkı için davet edilirken, bu durum, artık sadece bir iddia değil; açık ve kanıtlanmış bir gerçek olarak Türkiye'nin siyasi gündemine oturdu.

ARZU ERDEM'DEN TEPKİ: AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR

Açıklanan belgelere ilişkin konuşan Arzu Erdem ise "Artık susulamaz. Sayın Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ile olan bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklaması bir zorunluluktur. Bu şeffaflık meselesi değil, siyasi etik meselesidir" dedi.

KULİSLER HAREKETLENDİ, CHP'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Ankara kulisleri hareketlenirken, gözler şimdi CHP Genel Merkezi'ne çevrilmiş durumda. Henüz parti tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, olayın yankıları siyasetin tüm dengelerini etkilemeye aday görünüyor.

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