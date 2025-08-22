İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

CHP liyakati böyle olur! Belediye Bülent Tezcan çiftliğine dönmüş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 milyarlık imar rantı kavgasının arkasından çıkan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Tezcan'ın küçük kızı mimar Öykü Tezcan bir yıldır İmar Müdürlüğünde çalışıyor. Tezcan'ın diğer kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da belediyenin hukuk bürosunda. Kadrolu avukatlar varken işlerin vekâleten çalışan Yaşar çiftine verilmesi tepki çekiyor.

22 Ağustos 2025 Cuma 08:09
CHP liyakati böyle olur! Belediye Bülent Tezcan çiftliğine dönmüş
CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi'nin onayladığı imar planını iptal ettiği için iftiralara maruz kaldığını açıklamıştı. Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıkmıştı.

Kuşadası Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planı ile 'Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz' bahanesine sığınan CHP'li meclis üyelerinin asıl amaçlarının rant olduğu anlaşılmıştı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu ortaya çıkmıştı.

Tezcan ve bazı müteahhitlerin 60 bin metrekarenin üzerindeki rant arazilerindeki imar dönüşümü için Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yaptığı öne sürüldü.

AİLE ŞİRKETİ GİBİ

Bülent Tezcan'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'ni adeta aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Küçük kızı mimar Öykü Tezcan'ın belediyenin İmar Müdürlüğü'nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi.

Kuşadası'nda yüzlerce mimar varken, Öykü Tezcan'ın belediyede mimar olarak çalışması tepki çekti.

Öykü Tezcan

Öykü Tezcan'ın iş bilmezliği nedeniyle herkesi mağdur ettiği bildirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel

Ayrıca, Bülent Tezcan'ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır vekâlet alarak takip ettikleri belirtildi.

Umut Yaşar - Ezgi Tezcan Yaşar

Belediyenin tüm işlerinin Tezcan'ın damadı ile kızına verilmesi 'Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'ın çiftliğine dönmüş' yorumlarına neden oldu. Bülent Tezcan'ın yakınlarını ve aile bireylerini Kuşadası Belediyesi'ne yerleştirmesi belediye çalışanları arasında huzursuzluk oluşturdu.

