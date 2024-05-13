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Güncel

CHP liyakati böyle olur! Eniştesini başkan yardımcısı yaptı

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanı, belediyeleri eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. Son olarak CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, belediyede farklı birimlerinde çalışan eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atadı.

Sabah13 Mayıs 2024 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
CHP liyakati böyle olur! Eniştesini başkan yardımcısı yaptı
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CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, belediyede farklı birimlerinde çalışan eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atadı. 2 başkan yardımcısının bulunduğu Kilis Belediyesi'nde bu görevlerde Cihan Yaşar Çağlar ve Atila Yıldırım üstlenmiş oldu.

Sabah'ın haberine göre, CHP'li Kilis belediyesinde yaşanan gelişme, seçim öncesi iktidarı her fırsatta "liyakat" eleştirisi ile topa tutan CHP'nin geldiği son durumu ortaya koyuyor.

Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzüre pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi. Ekicioğlu, önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.

İki akrabasını başkan yardımcısı olarak atadı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaptı.

'Hak-Hukuk-Adalet'i unuttu: CHP'li vekilden ağabeye ballı koltuk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü belediye kadrosuna aldı.

İzmir'de CHP'li vekilin yeğenine iş kıyağı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirdi. CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atadı. CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na aldı. CHP'li Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i, belediye şirketi BURKENT'in başına oturttu.

Skandal atamanın belgesi ortaya çıktı

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