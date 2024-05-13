CHP liyakati böyle olur! Eniştesini başkan yardımcısı yaptı

CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, belediyede farklı birimlerinde çalışan eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atadı. 2 başkan yardımcısının bulunduğu Kilis Belediyesi'nde bu görevlerde Cihan Yaşar Çağlar ve Atila Yıldırım üstlenmiş oldu.

Sabah'ın haberine göre, CHP'li Kilis belediyesinde yaşanan gelişme, seçim öncesi iktidarı her fırsatta "liyakat" eleştirisi ile topa tutan CHP'nin geldiği son durumu ortaya koyuyor.

Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzüre pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi. Ekicioğlu, önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.