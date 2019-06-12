CHP mağdurları adalet arıyor

HAK-İŞ, CHP’li Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı 97 işçinin işe geri alınması için başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü başlattı. 11 gün sürecek yürüyüş, 22 Haziran’da Ankara’da CHP Genel Merkezi önünde sona erecek.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla işten çıkarılan 97 işçi 49 gün boyunca belediye önünde çadır kurarak nöbet tuttu. Dün de Hak-İş Başkanı Arslan ve farklı illerden gelen yüzlerce işçi Ankara’ya yürümek için Bolu Belediyesi önünde bir araya geldi.

HESAP VERECEKSİNİZ

Burada konuşan Arslan, şunları söyledi: “Seçimden sonra toplam 700 işçi işten çıkarıldı.‘Biz hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız’ diyerek noterden taahhütname yayınlayan Bolu Belediye Başkanı’na sesleniyorum. Bu noter taahhütü nerede kaldı. Milleti kandırdınız. Üyelerimizi kandırdınız. İşçileri kandırdınız. Halkı kandırdınız ama Rabbimi kandıramadınız. Bunun hesabını vereceksiniz.”

Tek isteklerinin iş ve aşlarını geri almak olduğunu kaydeden Arslan, “Bolu işçilerine taahhüdüdünü yerine getirmeyenlerin hesap vermesi gerekiyor. Bu hesabı biz sormak için buradayız. Bize ‘işinizle aşınızla uğraşmayacağız’ diyenlerin sözünü tutmasını istiyoruz. Noterden taahhütname yayınlayıp milleti kandıranlara söylüyoruz. Bunun arkasında durun istiyoruz. Sözünüzü yerine getirin istiyoruz. Burada işten çıkarılan işçilerin tek suçu var. Bolu Belediyesi’nde çalışmak. Bu mağdurlardan ne alacağınız var. Size oy vermekten başka ne kusurları var” dedi.