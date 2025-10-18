İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP Malatya'da kriz! ''Partiyi babasının şirketi gibi yönetiyor''
Güncel

CHP Malatya'da kriz! ''Partiyi babasının şirketi gibi yönetiyor''

CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Malatya Milletvekili Ağbaba'ya, 'Ben partiyi şahsi malı gibi görenlere, 'Bu parti baba ocağı' deyip baba malı gibi çarçur edenlere seslendim. Veli Ağbaba CHP'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. CHP kimsenin babasının şirketi değil. Kimse burayı kendi şirketi gibi yönetemez. sözleriyle yüklendi.

Yeni Şafak18 Ekim 2025 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
CHP Malatya'da kriz! ''Partiyi babasının şirketi gibi yönetiyor''
ABONE OL

CHP'nin Malatya İl Kongresi'nde yönetime yönelik sözleri tartışmaya neden olan Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, eleştirilerini sürdürdü.

Göçer'in kongrede il teşkilatı ve parti politikalarını eleştirmesi üzerine salonda yumruklu kavga çıkmıştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Parti içindeki aksaklıkları, yanlışlıkları dile getirdiğini ifade eden Göçer, "Aziz İhsan Aktaş gibi insanların bu partiye zarar verdiğini, bu isimleri partiye kimlerin soktuğunu, bu insanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Demek birilerinin zoruna gitmiş" dedi.

"BEN VELİ'YE HESAP VERMEYECEĞİM"

CHP'nin siyasi bir parti olduğunu hatırlatıp gençlik kollarının ordu gibi kullanıldığını kaydeden Göçer, "Böyle şeylere pabuç bırakmayız" deyip CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef aldı: Ben partiyi şahsi malı gibi görenlere, 'Bu parti baba ocağı' deyip baba malı gibi çarçur edenlere seslendim. Veli Ağbaba CHP'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. CHP kimsenin babasının şirketi değil. Kimse burayı kendi şirketi gibi yönetemez. Çevresini, iş ortaklarını, arkadaşlarını kurultay delegesi, yönetici yapamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Herkes aklını başına alacak. Partiyi bitirmeye çalışıyorlar. Ben Veli'ye hesap vermeyeceğim. İstifa etmeyi de düşünmüyorum. CHP babalarının partisiyse atarlar. CHP'nin parti geleneğini bozdular.

Abdulvahap Göçer, Veli Ağbaba

Köksal'dan yaylım ateşi: Partimden gelen saldırılara ne diyeceğim?

Ruhsat tehdidiyle esnaftan haraç

CHP'li ABB'de ASKİ skandalı
  • Abdulvahap Göçer
  • Veli Ağbaba

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.