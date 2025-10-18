CHP'nin Malatya İl Kongresi'nde yönetime yönelik sözleri tartışmaya neden olan Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, eleştirilerini sürdürdü.

Göçer'in kongrede il teşkilatı ve parti politikalarını eleştirmesi üzerine salonda yumruklu kavga çıkmıştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Parti içindeki aksaklıkları, yanlışlıkları dile getirdiğini ifade eden Göçer, "Aziz İhsan Aktaş gibi insanların bu partiye zarar verdiğini, bu isimleri partiye kimlerin soktuğunu, bu insanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Demek birilerinin zoruna gitmiş" dedi.

CHP'nin siyasi bir parti olduğunu hatırlatıp gençlik kollarının ordu gibi kullanıldığını kaydeden Göçer, "Böyle şeylere pabuç bırakmayız" deyip CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef aldı: Ben partiyi şahsi malı gibi görenlere, 'Bu parti baba ocağı' deyip baba malı gibi çarçur edenlere seslendim. Veli Ağbaba CHP'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. CHP kimsenin babasının şirketi değil. Kimse burayı kendi şirketi gibi yönetemez. Çevresini, iş ortaklarını, arkadaşlarını kurultay delegesi, yönetici yapamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Herkes aklını başına alacak. Partiyi bitirmeye çalışıyorlar. Ben Veli'ye hesap vermeyeceğim. İstifa etmeyi de düşünmüyorum. CHP babalarının partisiyse atarlar. CHP'nin parti geleneğini bozdular.

Abdulvahap Göçer, Veli Ağbaba

