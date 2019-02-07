CHP, Maltepe örgütü Ali Kılıç'ın adaylığı sonrası topluca istifa etti
Tartışmalı yerler için aday belirleme yetkisi alan Kılıçdaroğlu, ilk dönem Maltepe Belediye Başkanlığında 184 milyon mal varlığı ile gündeme gelen Ali Kılıç'ı aday gösterdi. Kılıç'ın adaylığı sonrası İstanbul'da CHP Maltepe İlçe Örgütü'nden toplu istifa haberi geldi.
- star.com.tr
Starcomtr'nin ulaştığı bilgilere göre, Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesi Maltepe CHP'de infial yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe'de İlçe Başkanı Engin Özkan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm mahalle temsilcileri Ali Kılıç'a tepki göstermek için topluca istifa etti.
İSTİFA EDERKEN, KILIÇDAROĞLU'NA İNÖNÜ SÖZÜYLE GÖNDERME YAPTI
Tüm yönetimi ile birlikte istifa eden CHP Maltepe Başkanı Özkan, "İsmet İnönü’nün meşhur sözü ile veda ediyorum ‘Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur’ dediği bilgisine ulaşıldı.
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