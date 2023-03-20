CHP medyasından İP'e zehir zemberek sözler: Demek ki bir bildiğimiz varmış!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında İP'e isyan etti.

Altılı Masa ile yollarını ayıran İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Halk TV KRT ve TELE 1'e reklam vermediğini söyleyen TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde" çıkışında bulundu.

İşte Merdan Yanardağ'ın İP'i hedef alan sözleri:

"İYİ Parti'nin muhalif televizyon kanallarına bir reklam ambargosu var. Kendilerini ittifaktan ayrıldılar diye eleştirdiğimiz için İYİ Parti Tele 1, Halk TV ve KRT'ye reklam ambargosu uyguluyor. 5 yıldır hiçbir karşılık beklemeden ekranlarımızı açmıştık. Kendilerini anlatma imkanı vermiştik ve hiçbir beklentimiz yoktu. Millet İttifakı masasından ayrıldıkları için eleştirdik diye bize reklam vermemiş. Çok da önemsemiyoruz. Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış. İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde. Grup toplantıları yayınladık, toplantılarını verdik ama ilk kampanyada ambargo uyguladılar. Yolları açık olsun."