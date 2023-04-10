CHP Mersin milletvekili adayları 2023! Mersin CHP milletvekili aday listesi

Mersin CHP milletvekili adayları, 2023 isim listelerinin netleşmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Peki CHP Mersin Milletvekili aday listesinde hangi isimler var? İşte 2023 Mersin CHP milletvekili aday listesi

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023



CHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Siyasi partilerin seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu kapsamda CHP'nin Mersin'den aday gösterdiği milletvekili listesindeki isimler belli oldu. İşte 2023 CHP Mersin milletvekili adayları

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi