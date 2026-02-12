Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında görüşülen konuların kritik olduğuna dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Gürer, CHP grubunun 1,5 milyarlık yatırımlara 'ret oyu' vermesini eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi yatırımlara engel olmak adına grup kararı almışlar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısının ana gündem maddesi 1,5 milyar TL'lik yatırımlar olurken, yatırımlar ve yetki konusunda çıkan tartışmalar dikkat çekti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede yapılması planlanan yatırımlar için İller Bankası'ndan kredi çekilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yetki verilmesi konusunda yine karar çıkmadı. Geçtiğimiz Ocak ayı toplantısında görüşülerek CHP grubunun ret oyu sonrasında oy çokluğu ile ertelenen 'yatırımlar ve yetki' maddesi bu ay yeniden gündemde görüşüldü. Konuya ilişkin CHP grubu yine 'ret' oyu verirken, açıklamalarda bulunan AK Parti grubu CHP'yi 'hizmet engeli' vurgusuyla eleştirdi. Alınan kararın hizmetlerin yapılmasına engel teşkil ettiğini belirten AK Parti grubu, bu tutumun Aydın'a hiçbir yarar sağlamayacağını ifade etti.

"BUNU TÜM AYDIN HALKINA AÇIKLAMAK DA BİZE DÜŞTÜ"

CHP'li meclis üyelerinin yatırımların önünde engel teşkil ettiklerini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Gürer, "Geçen ay meclisten kalan yatırım harcamalarında kullanmak üzere kredi ile ilgili 1,5 milyarlık iç borçlanma talebi vardı. 17 ilçede yapılması planlanan hizmet ile ilgili 1,5 milyarlık krediye karşılık yetki istenmişti. Bu konu geçen ay meclisten havale edilen konuydu. Geçen ay Cumhuriyet Halk Parti'li meclis üyeleri erteleme tutanağı tutturup, bu konuların görüşülmesini ertelemişlerdi. Biz de bu ay yine gündeme getirdik. Ne yazık ki CHP Plan Bütçe Komisyonu üyeleri, grup kararı aldıklarını söyleyerek bu hususta 'ret' kararı verdiler. Yani hizmetlerin yapılması için lazım olan kredinin kullanılmasına karşı oy kullandılar. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki raporları bu yönde. Yani herhangi bir karar almama yönünde grup kararı aldıklarını beyan ettiler bize Plan Bütçe Komisyonu üyeleri. Yatırımların önüne engel teşkil edecek şekilde 'ret' kararını komisyon kararını aldılar. Bunlar kritik konulardı. Aydın'ımıza hizmet etmek için meclis kararı almak zorundayız. Yatırımlar için meclisin kararına ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki, CHP grup kararı alarak bu yatırımların önünde engel oldular. Bunu tüm Aydın halkına açıklama konusu da bize düştü" dedi.

"BÖYLE TUTARSIZ BİR SİYASET BU MEMLEKETE BİR KATKI SAĞLAMAZ"

"Gözlemimiz o ki, bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir akıl tutulması var" diyen Gürer, "Aydın'ımıza gelecek olan imkan ve kaynakların, yatırımların önünde durulması, insanlarımızın yaşam konforu ve kalitesinin artırılması için sorumlu olan biz de bugün ne yazık ki CHP'nin meclis çoğunluğunu kullanarak Aydın'a gelmesi gereken kaynak ve imkanların durdurulduğuna şahit olduk. Biz bunu, vatandaşımıza şikayet ediyoruz, söylüyoruz. Onlara havale ediyoruz. Zannediyoruz ki, CHP bugün, grup kararı alarak bir 'istemezük' mantığıyla gelmişler. Gelecek olan imkan ve kaynakların durdurulmasıyla alakalı ortak karar almışlar. Bunların altında yatan sebeplerle de anladık ki, biraz şahsi, siyasi hesaplarının olduğunu gördük. Kendi siyasi gelecekleri adına memleketin yatırımlarının önüne geçilmesi aslında çok acı bir gerçek olarak önümüze çıkması bizi de çok üzdü. Böyle tutarsız bir siyaset bu memlekete bir katkı sağlamaz" şeklinde konuştu.