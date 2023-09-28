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CHP PM'de yüksek gerilim! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete fırça

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, istifasını isteyen parti içi muhalefete açıktan ilk tepkisini Parti Meclisi toplantısında verdi. Değişim isteyenler Kılıçdaroğlu'na “Delege listelerini eş dostla doldurdunuz” sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da “Değişim derken muhalefeti unuttunuz” cevabını verdi.

Akşam Gazetesi28 Eylül 2023 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
CHP PM'de yüksek gerilim! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete fırça
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' talebiyle istifasını isteyen parti içi muhalefete açıktan ilk tepkisini Parti Meclisi (PM) toplantısında verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim derken muhalefet yapmayı unuttunuz" dedi. CHP'nin önceki gün yapılan PM toplantısında, değişim isteyen iç muhalefet ile Kılıçdaroğlu taraftarları arasında sert tartışmalar yaşandı. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, bu tartışmalara Kılıçdaroğlu da zaman zaman katılarak, iç muhalefete fırça attı.

"DELEGELER EŞ DOST"

Toplantıda değişim isteyenler, Ankara başta olmak üzere birçok ilde Genel Merkez'e yakın "eş-dost" isimlerin delege gösterilmesine tepki gösterdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler ise "Değişim isteyip duygusal kopuş var diyerek, Kılıçdaroğlu yeniden seçildiğinde onun adına nasıl oy isteyeceksiniz" tepkisini verdi.

"KAYBETTİK ARKADAŞLAR"

Kılıçdaroğlu, "Seçimi kaybettik arkadaşlar. Niye kaybettiğimizi, niye kazanamadığımızı tartışamadık bile. Seçimden bir gün sonra değişim çağrısı yanlıştı. Seçimin hemen ardından tartışmalar başladı. Değişim derken muhalefeti unuttunuz" dedi.

"ÖZEL İSTİFA ETMELİ"

Toplantıda CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığı da gündeme geldi. Özgür Özel'in katılmadığı PM'de, Kılıçdaroğlu taraftarları istifa etmesini istedi. Özgür Özel, kurultay tarihinin belli olmasından sonra istifa edip etmemeyi gündemine alacağını açıklamıştı.

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