  • CHP ring alanına döndü: Milletvekili Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay için imza topladı
CHP ring alanına döndü: Milletvekili Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay için imza topladı

CHP'li 111 milletvekilinin ortak açıklamasında, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.' ifadesine yer verildi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
CHP TBMM Grubu'ndan, aralarında CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin ortak açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır. Bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Açıklamada, imzası bulunan CHP'li 111 milletvekilinin isimleri de yer aldı.

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

