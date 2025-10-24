İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

CHP şaibeli kurultay davasında kilitlendi! Karar çıkacak mı?

CHP'nin iki kurultayının iptali istemiyle açılan davada beşinci duruşma bugün yapılacak.

HABER MERKEZİ24 Ekim 2025 Cuma 09:11 - Güncelleme:
CHP şaibeli kurultay davasında kilitlendi! Karar çıkacak mı?
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması bugün Ankara'da görülecek.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek beşinci duruşma saat 10.00'da başlayacak.

Davanın önceki duruşması 15 Eylül günü görülmüştü.

Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetmiş, davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemişti.

Bu isimlerin yer aldığı dosya, dava dosyasına girdi.

DAVADAN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Bugün görülecek duruşmada davanın sonuçlanması halinde, üç ayrı ihtimalden söz ediliyor.

Bu üç ihtimal şöyle:

- Mahkeme kurultayların iptali istemlerini reddedebilir.

- Tedbir olarak kayyum veya çağrı heyeti atanabilir.

- Kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.

DURUŞMA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Bugün görülecek dava öncesinde CHP'de bugün Parti Meclisi'nden bir son dakika kararı çıktı.

CHP PM, 39'uncu olağan kurultayı toplama kararı aldı.

Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

