CHP saldırırken Özgür Özel'in sözleri ortaya çıktı: Kadınlar, örgüt talimatıyla hamile kalıyor

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:02 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:02

CHP'li bazı siyasetçiler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in hapisteki FETÖ'cü "Kadınlar Talimatla Hamile Kalıyor" ifadelerini yalanlamaya çalışıp FETÖ'yü aklamaya çalışırken, aynı ifadeleri CHP Grup Başkanvekilleri Özgür

Özel'in de FETÖ'cülere karşı kullandığı ortaya çıktı.

CHP'li bazı siyasetçiler, kadın hakları savunuculuğu adı altında FETÖ savunuculuğuna soyunurken, Özgür Özel'in sözleri ve CHP içindeki taciz tecavüzlere herhangi bir tepki gösterilmemesi, CHP'nin ikiyüzlü politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın paylaşımı:

CHP Parti Meclisi Üyesi, Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Candan Yüceer'in paylaşımı:

Özgür Özel: Kadınlar talimatla hamile kalıyor

CHP'li isimler sözde 'kadın savunuculuğu' adı altında, Zengin'i hedef alsa da, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de, cezaevindeki FETÖ'cülerle ilgili 'Kadınlar talimatla hamile kalıyor' dediği ortaya çıktı.

Türkiye KHK Platformları ve Diyarbakır KHK Platformu temsilcileri 26 Ekim 2019 tarihinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i makamında ziyaret etmiş, bu ziyaret esnasında Özel, 'Cezaevindeki kadınlar, örgüt talimatıyla hamile kalıyorlar, insanlar işkence var diyorlar, ancak soruyoruz, kimse, bana işkence yapıldı demiyor.' ifadelerini kullandı.

Özel'in bu görüşme sırasında kullandığı ifadeler, örgütün yayın organları tarafından hedef alınmıştı.

Sosyal medyada örgütün avukatı olarak bilinen Kemal Uçar da, Özel'in sözlerini paylaşarak, "İnsanların Meslek hayatlarına karıştınız, özel hayatlarına bari karışmayın...Ayıptır!" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in açıklamalarında, faklı yayın organları da yer vermişti: