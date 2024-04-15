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  • CHP şaşırtmadı! PKK sevicisi Evren Barış Yavuz'a sahip çıktılar
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CHP şaşırtmadı! PKK sevicisi Evren Barış Yavuz'a sahip çıktılar

Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satmışlar' iftirası atan ve 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise PKK sevicisi Yavuz'a sahip çıktı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
CHP şaşırtmadı! PKK sevicisi Evren Barış Yavuz'a sahip çıktılar
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Geçtiğimiz günler de çeşitli sosyal medya platformlarında 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı hakkındaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Evren Barış Yavuz terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

CHP'Lİ İSİM PKK SEVİCİSİNE SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısı nedeniyle tutuklanan Evren Barış Yavuz'un "derhal" serbest bırakılmasını istedi.

Özgür Karabat

Ayrıca Karabat, Baykar'ı hedef alan "iftira" görselini sosyal medya hesabından tekrar paylaştı.

"Alevilerin PKK'sı olmalı" diyen İBB çalışanı tutuklandı
  • Özgür Karabat
  • Evren Barış Yavuz

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