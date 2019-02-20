CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço'nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Son zamanlarda bazı marketler ve komisyoncular, olağandışı fahiş zamlarla sebze meyve terörü estirmeye başlamıştı. Duruma el koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de kurulan Tanzim Satış Noktaları, ucuz meyve sebze satmaya başlamıştı. Devletin aldığı bu tedbirlerle tanzim satışlar henüz ikinci günündeyken marketler geri adım atmak zorunda kalmış ve fiyatlar yüzde 50'yi geçen bir düşüşle yeniden normal rakamlara inmişti.

VATANDAŞA ÇİRKİN TACİZ

İstanbul'da bulunan bir tanzim satış noktasının olduğu yere yanaşan CHP seçim otobüsü, Barış Manço'nun "domates, biber, patlıcan" şarkısını çalarak vatandaşlarla dalga geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda terörü" olarak nitelendirdiği ve "Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz" diyerek kurulmasını talimatlandırdığı tanzim satış noktaları halkımıza rahat bir nefes aldırdı.

(gunes.com)