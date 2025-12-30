İSTANBUL 14°C / 3°C
  CHP seçiminde kanlı kavga! Tutuklu kardeşler hakim karşısında
Güncel

CHP seçiminde kanlı kavga! Tutuklu kardeşler hakim karşısında

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde çıkan kavgada bir kişinin ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan iki kardeş ilk kez hakim karşısına çıktı.

30 Aralık 2025 Salı 17:08
CHP seçiminde kanlı kavga! Tutuklu kardeşler hakim karşısında
ABONE OL

16 Ağustos'ta CHP Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada ilçe başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme isabet ederken, Ayhan Abdik (46) ise aldığı darbeler sonucu ağır yaralanmıştı.

Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Abdik, yoğun bakım servisinde tedavi edilmişti. Ayhan Abdik'i darbettikleri iddiasıyla Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış ve 18 Ağustos'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kardeşler hakkında Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu kardeşler kendilerini savundular. Burak K., olay günü seçim için salonda bulunduğunu belirterek, "Kavga çıktığını görünce baktığımda bazı kişilerin Engin Sevim'i darp ettiğini gördüm.

Kardeşimle birlikte araya girdik. Bu sırada Ayhan Abdik kardeşime hamle yapınca onu korumak amacıyla Abdik'i ittirdim. Başka bir temasım olmadı. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin etmedim. Kardeşimin tekme attığını sonradan kamera kayıtlarından gördüm. Çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" dedi.

Sefa K. ise savunmasında, "Seçim için salondaydım. Kavga çıktığını görünce ayırmak için müdahale ettim. Ayhan Abdik yerdeyken ayağa kalkıp elini beline atarak bana hamle yaptı. Bunun üzerine ona vurdum. Pişmanım, salıverilmeyi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Kardeşlerin tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.

