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Güncel

CHP sonunda bunu da yaptı! Çöpleri vatandaşlara toplattılar

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde maaş ve ikramiyelerini alamayan işçilerin greve gitmesiyle birlikte sokak ve caddeler çöpten geçilemez oldu. Çalışanlara haklarını vermeyen belediye ise çözüm olarak vatandaşlara günlük yevmiyeyle çöp toplattı.

3 Mayıs 2025 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
CHP sonunda bunu da yaptı! Çöpleri vatandaşlara toplattılar
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CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Beşiktaş Belediyesi, temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçilere aylardır maaşlarını ödemedi. Maaş ve ikramiyelerini alamayan işçiler, greve gitti. Bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda grevde giren işçiler, belediye yönetimini kınayan açıklama yaptı. Açıklama metininde CHP'li belediyenin Kuştepe gibi yerlerdeki yoksul vatandaşları toplayıp günlük yevmiyeyle çöp toplattığı iddia edildi. 1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın, onurun günü olduğunu vurgulayan işçilerin açıklamasında belediyeye şu sözlerle sitem edildi: "Grevi kırmaya utanmıyor musunuz? Bu emeğe ihanettir. Halkın alın terini yok sayıp şov yapıyorsunuz. Bu ikiyüzlülüğü ve rezaleti not ediyoruz."

İŞÇİLER GREVDE SOKAKLAR PİSLİK İÇİNDE

Sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın fotoğrafını paylaşan vatandaşlar, "Çöpler toplanmıyor", "İşçiler grevde, sokaklar pislik içinde", "Bu durum ne zaman düzelecek", "Bir çözümünüz var mı?" diyerek tepki gösterdi.

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