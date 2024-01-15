İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1029
  • EURO
    33,0282
  • ALTIN
    1990.17
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in 5 oklu CHP çakmağı tepki topladı
Güncel

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in 5 oklu CHP çakmağı tepki topladı

CHP PM seçimlerinde parti sözcüsü Deniz Yücel'in isimlik olarak kullandığı çakmakta 5 oklu logo kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada “Hangi oktan vazgeçtiniz” sözleriyle tepki yağdı.

Akşam Gazetesi15 Ocak 2024 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in 5 oklu CHP çakmağı tepki topladı
ABONE OL

CHP'nin kasım ayındaki 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenmiş, PM ve YDK seçimlerine anahtar listelerdeki adaylar damga vurmuştu.

Aradan yaklaşık iki ay geçmesinin ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, PM seçimlerinde isimlik olarak kullandığı çakmakta, 6 yerine 5 Oklu CHP logosu kullandığı görüldü.

Yücel'in çakmakta kullandığı logo, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar, "CHP olarak hangi oktan vazgeçtiğinizi açıklar mısınız acaba?" diyerek Yücel'e tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.