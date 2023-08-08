CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıkladı. Partiden apar topar gönderilen Acıoğlu, yeni bir paylaşım yaparak Eren Erdem'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU ÜLKEDE SANA EKMEK YOK"

Acıoğlu, bir gencin Eren Erdem'le ilgili kendisine attığı şu mesajı paylaştı:

"O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti"

"EREN KİM SAHİ?"

Erdem'in tehdit ettiği gencin mesajını paylaşan Acıoğlu, paylaşımına "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah'a şükredelim hadi." notunu düştü.