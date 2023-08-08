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  • CHP tarafından işten kovulan gençten Eren Erdem itirafı! ''Bu ülkede sana ekmek yok''
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CHP tarafından işten kovulan gençten Eren Erdem itirafı! ''Bu ülkede sana ekmek yok''

CHP Genel Merkezinde çalıştığı sırada işten çıkarılan ve partinin sosyal medya hesaplarına ait şifrelere sahip olan Ali Sinan Acıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Apar topar kovulan Acıoğlu, Eren Erdem ile ilgili kendisine gelen mesajı paylaştı. 'O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti' ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaşan Acıoğlu, not düştüğü paylaşımında 'Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah'a şükredelim hadi.' şeklinde ifadeler kullandı.

8 Ağustos 2023 Salı 12:11 - Güncelleme:
CHP tarafından işten kovulan gençten Eren Erdem itirafı! ''Bu ülkede sana ekmek yok''
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CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıkladı. Partiden apar topar gönderilen Acıoğlu, yeni bir paylaşım yaparak Eren Erdem'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU ÜLKEDE SANA EKMEK YOK"

Acıoğlu, bir gencin Eren Erdem'le ilgili kendisine attığı şu mesajı paylaştı:

"O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti"

"EREN KİM SAHİ?"

Erdem'in tehdit ettiği gencin mesajını paylaşan Acıoğlu, paylaşımına "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah'a şükredelim hadi." notunu düştü.

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