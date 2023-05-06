CHP, TCG Anadolu'ya sırt döndü! AK Parti'nin davetine siyaset bulaştırdılar

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya davet ettiği CHP'li mevkidaşı Şenol Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Saygılı, Aslanoğlu'na verdiği cevapta, "Merkezi idarenin yaptığı Konak Tünelinden geçerler; otoyollarının konforundan yararlanırlar; önce itiraz ederler, sonra sindirirler. Şimdi TCG Anadolu'ya sırt döndüler. Yani, CHP'li mevkidaşım Aslanoğlu, hararetle en iyi bildiklerini yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanları Tunç Soyer, davetimizin nezaketine nezaketle yanıt verirken; Aslanoğlu hırs ve siyaset bulaştırmayı seçmiştir. Sadece şahsımın davetine değil, Türkiye'nin, milletin menfaatine bir ilkin hakkını teslim etmekten imtina etmiştir" dedi.

CHP'nin, AK Parti hükümetlerinin her eserini 'felaket', her yatırımını 'lüzumsuz' göstermeye çalıştığını savunan Saygılı, "Bu zihniyet, yıllarca olduğu gibi şimdi de Türkiye'yi tökezletmekten medet uman zihniyettir. 'Küçük olsun, bizim olsun' zihniyetidir. Adnan Menderes'in dediği gibi; Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Hayır. Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır" ifadelerini kullandı.