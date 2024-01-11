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  • CHP Tekirdağ adayını duyurdu! Eren Erdem fena dalga geçti
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CHP Tekirdağ adayını duyurdu! Eren Erdem fena dalga geçti

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Candan Yüceer olduğunu açıkladı. Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun son döneminde medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Eren Erdem ironik bir paylaşımda bulundu.

11 Ocak 2024 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
CHP Tekirdağ adayını duyurdu! Eren Erdem fena dalga geçti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 6'sı büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere toplam 242 seçim çevresi adayları belli oldu.

Partide Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Candan Yüceer olarak belirlendi.

CHP Genel Kurulu'nda Özgür Özel'i destekleyen Yüceer, daha önce 4 dönem Tekirdağ milletvekilliği yapmıştı.

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döneminde Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Yüceer'in adaylığının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Erdem sosyal medya hesabından, "24, 24, 26, ve 27. dönem Tekirdağ milletvekilimiz; 34, 35, 36 ve 37. dönem Parti Meclisi üyemiz (parti yöneticimiz) Sayın Candan Yüceer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı 'bu yepyeni yüzler' sayesinde değişim, Tekirdağ'dan tüm ülkeye yayılacak, partimiz CHP tarih yazacak" diye yazdı.

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