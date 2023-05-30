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CHP trolü isyan etti: Kılıçdaroğlu diktatörün ta kendisi

Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar yapan Jahrein lakaplı CHP trolü Ahmet Sonuç, 'Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu'nun ta kendisi. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!' dedi.

30 Mayıs 2023 Salı 03:30 - Güncelleme:
CHP trolü isyan etti: Kılıçdaroğlu diktatörün ta kendisi
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde muhalefete oy isteyen Jahrein lakaplı CHP trolü Ahmet Sonuç, Twitter hesabından yaptığı Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar yapan Sonuç, "Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu'nun ta kendisi. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMÜYOR YAKAMIZDAN!"

Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu hakkında paylaşım yapan Jahrein, "Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu'nun ta kendisi. Erdoğan en azından tabanı tarafından sayılıyor, seviliyor. Kılıçdar'a aday olma dedik, oldu. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!" dedi.

HDP'LİLERDEN DESTEK İSTEMİŞTİ

Jahrein, seçimlerden hemen önce terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin seçmenine sandığa gitme çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek istemişti.

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