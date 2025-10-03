CHP Genel Merkezi'nin 17 Ekim'de yapılacak olan il kongresinde, yargılandığı kooperatif davasından halen tutuklu bulunan mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nu tek aday göstereceğini açıklaması CHP'de büyük çatlağa neden oldu. Kararın tüzüğe aykırı olduğunu belirten partinin ağır topları genel merkezi sert bir dille eleştirdi. Parti içi demokrasinin bu kararla büyük yara aldığını öne süren ağır toplar, "Genel Merkez'in böyle bir yetkisi yok. Yapılan şey tüzüğe de siyasi partiler yasasına da aykırı" görüşünü savundu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kararın tüzüğe aykırı olduğuna dikkat çeken CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Son milletvekillerini, belediye başkanlarını genel merkezden gönderdiniz. İl başkanını oradan gönderiyorsunuz, Karabağlar'da istediğiniz olsun diye ilçe başkanı adayını çektiriyorsunuz. Nerede parti içi demokrasi? Örgüte baskı yapmanın anlamı yok. İl Başkanı'na gösterdiğiniz vefayı İzmir'de 200 bin CHP üyesi var, onlara da gösterin. Parti içi demokrasiyi askıya alanların hiçbirisi partiyi iktidara taşıyamadı. Bu karar doğru değil" diye konuştu.

CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel ise, "Parti içinde demokrasi uygulamayanların ülkeye demokrasi getireceğiz diye bir iddiası olamaz. 17 Ekim'deki il kongresinde kim aday olmak istiyorsa çıkar aday olur ve İzmir'de kimin il başkanı olacağına CHP İzmir İl delegeleri, İzmirliler karar verir" dedi.

Genel Merkez'in tek adaylı seçim kararına bir tepki de CHP önceki dönem İzmir milletvekili Musa Çam'dan geldi. Çam, "CHP örgütünü kıymetsizleştirmeden, nezaket çerçevesinde bu işler yapılır. Geçmişte de böyle dayatmalar yapılmıştır. Ancak bunların hiçbirinin ne partiye ne de arkadaşlara faydası olmamıştır. Kendi içimizde demokrasiyi uygulayamayacaksak, üyeler özgürce seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklarsa o zaman bizim inandırıcılığımız kalmaz" diye konuştu.

