CHP üç cepheye bölündü! Kılıçdaroğlu prensi için devreye girdi

CHP'de üç ay önce liderlik koltuğuna oturan Genel Başkan Özgür Özel, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme yerel seçimlerdeki aday tespit sürecinde büyüdü. CHP seçmeninin güçlü olduğu Ankara'nın Çankaya ilçesinde Özel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu farklı isimlerin aday olmasını istiyor.

BAY KEMAL PRENSİ İÇİN DEVREDE

Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu, görevdeki Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i açıktan destekliyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu hafta sonu Alper Taşdelen'e sahip çıkmak için Abidin Paşa Köşkü'nün açılışına katıldı. Taşdelen'in davetlisi olarak gelen Kılıçdaroğlu, liderliği döneminde 6'lı Masa toplantıları başta olmak üzere pek çok özel temâsı için Çankaya Belediyesi'nin tesislerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun prensi olarak nitelendirilen Taşdelen, 2 dönemdir Çankaya'yı yönetiyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun, CHP yönetimindeki destekçilerine, 3'üncü dönemine hazırlanan Taşdelen'e 'sahip çıkın' talimatı gönderdiği öğrenildi. Çankaya için farklı bir aday düşünen Özgür Özel'in önü ise, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kurmaylar tarafından kesiliyor.

MECLİS GRUBU DA SIKINTILI

CHP Meclis Grubu'nda yapılan İdare Amirliği Seçimi'ni de kaybeden Özel, CHP Grup Yönetimi'ni değiştirme planını da şimdilik rafa kaldır. Özel'in CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır'ı değiştirmeye yönelik adımının, TBMM İdare Amirliği'ne Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın seçilmesi ile sekteye uğradı. Kılıçdaroğlu'nun açıktan desteklediği Bayraktutan'ın 67 vekilin oyunu alması, Özel'in adayı olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 55'te kalması, CHP yönetimini frenledi.

AFYON ADAYI KÖKSAL DA GİTMİYOR

Özel, Afyon'dan aday gösterdiği ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ı da gönül rızasıyla görevinden ayrılmaya zorluyor. Ancak makamını bırakmak istemeyen Köksal, Özel'e direniyor. Ancak Özel'in, idari amirlik seçimini kaybettiği için bu adımında da ısrarcı olmayacağı gelen bilgiler arasında.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİYLE ÇALIŞACAK



Açklama yapan kaynaklar, "Özel'in üç aydır ötelediği kriz, geçen hafta yapılan seçimle patlak verdi. Özel, Meclis yönetimine kendisine yakın isimleri getirmek istiyordu. Ancak CHP Meclis Grubu'nun yarısından fazlasının kendisini desteklemediği en son yapılan oylamada açığa çıkmış oldu. Özel'in bu şartlar altında grup yönetimini değiştirmesi mümkün değil. Özgür Bey, en azın bir süre daha Kılıçdaroğlu döneminde seçilen Meclis Grup Yönetimi ile çalışacak" değerlendirmesinde bulundu.

TAŞDELEN'İN ALTERNATİFLERİ



CHP'de Çankaya Belediye Başkan Adaylığı için alternatif isimler de tartışılıyor. Özgür Özel ve yönetiminin Alper Taşdelen'in alternatifi olarak düşündüğü isimler arasında, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığından istifa eden Bekir Ödemiş'in isimleri öne çıkıyor. Çiftçi'nin İmamoğlu'nun dayatmasıyla Özel'e sunulduğu ancak Parti Meclisi'nin Çiftçi'ye sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Çiftçi'nin yerine eski Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin de adı geçmişti. İki dönem Ürgüp Belediye Başkanlığı da yapan Ödemiş ise Kılıçdaroğlu'nun ve ABB Başkanı Yavaş'ın açık desteğini arkasında buluyor.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU



CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tunceli temasları sonrası döndüğü başkentte, selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme talebinin Özel cephesinden geldiği öğrenildi. Ahlatlıbel Tesislerindeki yemekte ikilinin yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. 19.40'ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü. Özel'in Kılıçdaroğlu'na sahaya inmesini teklif ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi reddettiği iddia edildi.