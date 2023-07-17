Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında hizmete açtığı ve Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden otobüsleri geçirtmeyerek Adanalılara işkence yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu kez de vatandaşa "Durak çilesi" yaşatıyor.

50 DERECENİN ALTINDA BEKLİYORLAR

Şifa bulmak için Adana Şehir Hastanesi'ne gelen binlerce vatandaş, muayenelerinin ardından durak olmayan Yüreğir İlçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda belediye otobüslerine binebilmek için 50 dereceyi bulan kavurucu sıcağın altında eziyet çekiyor.

BU MU İNSANA VERİLEN DEĞER?

Sabah'ta yer alan haber göre; Muayene olmak için hastaneye gelen emekli 54 yaşındaki İbrahim Örs, "Hastaneden çıktıktan sonra eve gitmek için belediye otobüslerini beklemek zorundayım. Ancak herhangi bir durak yapılmadığı için kavurucu sıcağın altında rezil bir şekilde ya kaldırımda oturuyoruz ya da ağaçların gölgesine sığınıyoruz.

İki-üç tane bank konulmuş ama burada binlerce insan otobüs bekliyor. Bu mu insana verilen değer? İnsan bir durak yapar. Belediyenin bir durak yapacak bütçesi yok mu? "dedi.

ÜSTÜ KAPALI DURAK YAPSINLAR

Onkoloji servisinde tedavisini tamamladıktan sonra evine gitmek için tekerlekli sandalyede bir yakını ile birlikte otobüs bekleyen Nuriye Çelik (47) ise, "Üstü kapalı bir durak yapsalar bu çileyi çekmeyeceğiz.

Aldığım ilaçlar zaten halsiz bırakıyor, bir de güneşin altında otobüs bekliyorum. Belediye yetkilileri gelip halimizi görsün. Acilen buraya üstü kapalı durak yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KÖPRÜ YERİNE OTOBANA GİRİYORLAR

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmette açtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden otobüsleri geçirtmeyerek Adanalılara adeta işkence yapmayı halen sürdürüyor.

Otobüs şoförleri yeni açılan köprüyü kullanmayıp otobana girerek, yolu yaklaşık 5 kilometre uzatması vatandaşların büyük tepkisine neden olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, "Köprünün yanından geçiyoruz. Köprüyü kullansak 2 dakika sonra kent merkezine ulaşacağız.

Ama otobüsler daha uzakta bulunan otobana giriyor ve aynı noktaya 15 dakika sonra ulaşıyoruz. Zeydan Karalar bu köprüyü kendisi yapmadığı için otobüsleri buradan geçirtmiyor" diyerek isyan ediyor.