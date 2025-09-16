AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklamada, kentte, mahkeme kararıyla kapatılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne hala umut bağlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının halk sağlığını korumak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan İnan, şunları belirtti:

"Krizin büyümemesi için yalnızca geçici ve kontrollü bir izin verildi. Bu izin 31 Ekim 2025'e kadar geçerli ve günlük 2477 ton sınırı bulunuyor. Tüm teknik, idari ve cezai sorumluluk Büyükşehir Belediyesine ait. Bugün İzmir'de çöpler toplanmıyor. İzmirliler çile çekiyorsa bunun sebebi açıktır. Beceriksizlik, vizyonsuzluk ve CHP zihniyetidir. Sokaklarda oluşan çöp dağlarının, kötü koku ve hastalık riski CHP'li yerel yönetimin İzmir'e bıraktığı miras."

İnan, milletvekilleri olarak kendilerinin de krizi çözmek için sorumluluk aldığını anlatarak "Harmandalı gibi vahşi depolama alanında çözüm aramak büyük bir şanssızlık olsa da, söz konusu İzmirliler olunca kolları sıvadık." ifadesini kullandı.

Çözüm yollarını sıralayan İnan, Karşıyaka Yamanlar'da acilen yeni çöp tesisine başlanması, mevcut tesislerde kapasite artışı yapılması, entegre atık yönetim planının hayata geçirilmesi, geri dönüşüm, enerjiye dönüştürme ve çevreci bertaraf sistemlerinin kurulması gerektiğini belirtti.

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirerek, şunları kaydetti:

"İzmir'i çöp dağlarına, sineğe, kötü kokuya mahkum eden sizsiniz sayın Özel. Koltuk kavgalarını, rantçıları, bantçıları bırakın önce İzmir'in çöplerini toplayın. Yolsuzlukları aklamaya uğraştığınız kadar, İzmir'in adeta bir çevre terörüne dönüşen çöp dağlarıyla ilgilenseydiniz, bu memlekete belki bir faydanız olurdu."