İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3418
  • EURO
    35,1918
  • ALTIN
    2245.79
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP ve DEM yine yan yana! Özel'in mitinginde Demirtaş ve Kavala pankartı
Güncel

CHP ve DEM yine yan yana! Özel'in mitinginde Demirtaş ve Kavala pankartı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alanya mitinginde terörden tutuklu olan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için 'Selam olsun' pankartı açıldı. Mitingde CHP bayrakları ve DEM Parti pankartları yan yana yer aldı.

Sabah19 Mart 2024 Salı 07:44 - Güncelleme:
CHP ve DEM yine yan yana! Özel'in mitinginde Demirtaş ve Kavala pankartı
ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesine 31 Mart Yerel seçimler için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye arkasındaki düzenlenen miting alanında partililere seslendi.

Özel konuşurken kürsünün ön tarafındaki bazı kişiler ellerindeki pankartlarla cezaevinde terör nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için pankart açtı.

Sabah'ın haberine göre, Pankartlarda "Selahattin Demirtaş'a selam olsun" ve "Osman Kavala'ya selam olsun" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu miting alanında büyük boşluklar oluşurken mitinge gelen vatandaşlar erkenden alanı terk ettiler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.