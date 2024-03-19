Antalya'nın Alanya ilçesine 31 Mart Yerel seçimler için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye arkasındaki düzenlenen miting alanında partililere seslendi.

Özel konuşurken kürsünün ön tarafındaki bazı kişiler ellerindeki pankartlarla cezaevinde terör nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için pankart açtı.

Sabah'ın haberine göre, Pankartlarda "Selahattin Demirtaş'a selam olsun" ve "Osman Kavala'ya selam olsun" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu miting alanında büyük boşluklar oluşurken mitinge gelen vatandaşlar erkenden alanı terk ettiler.