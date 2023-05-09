İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5222
  • EURO
    21,4058
  • ALTIN
    1277.72
  • BIST100
    4536.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti standına silahlı saldırı! CHP'li Meclis Üyesi gözaltına alındı
Güncel

AK Parti standına silahlı saldırı! CHP'li Meclis Üyesi gözaltına alındı

Gaziantep'teki seçim çalışmaları sırasında AK Parti standına taş ve sopalarla saldıran CHP ve İyi Partililer arasında kavga çıktı. Olay yerinde bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla ateş açtı. Yaşanan kavgada yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

9 Mayıs 2023 Salı 20:43 - Güncelleme:
AK Parti standına silahlı saldırı! CHP'li Meclis Üyesi gözaltına alındı
ABONE OL

Seçime artık günler kalmışken, çalışmalara gölge düşürmek isteyenler yeniden sahneye çıkmaya başladı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki seçim çalışmaları esnasında silah sesleri yükseldi.

CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri, İP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte kentteki Sanko Park Meydanı'nda stant açan AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarını hedef aldı.

Yaşanan arbedede, taşların ve sopaların havada uçuştuğu görüldü.

SALDIRGAN ATAR GÖZALTINA ALINDI!

Bu sırada kalabalığın içine giren CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise silahıyla ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Atar'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Saldırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Son 1 haftayı 7/24 çalışıp sizi o sandıklara gömeceğiz." notunu düştü.

Olayda 4 AK Partili gencin yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Atar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

  • CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar
  • 14 mayıs

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.