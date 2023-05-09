AK Parti standına silahlı saldırı! CHP'li Meclis Üyesi gözaltına alındı

Seçime artık günler kalmışken, çalışmalara gölge düşürmek isteyenler yeniden sahneye çıkmaya başladı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki seçim çalışmaları esnasında silah sesleri yükseldi.

CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri, İP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte kentteki Sanko Park Meydanı'nda stant açan AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarını hedef aldı.

Yaşanan arbedede, taşların ve sopaların havada uçuştuğu görüldü.

Bu sırada kalabalığın içine giren CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise silahıyla ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Atar'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Saldırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Son 1 haftayı 7/24 çalışıp sizi o sandıklara gömeceğiz." notunu düştü.

Olayda 4 AK Partili gencin yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Atar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.