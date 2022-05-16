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CHP ve İP'ten suya yeni zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), CHP ve İP grupları su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapılmasını teklif etti.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:29 - Güncelleme:
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İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul, gelecek haftaya ertelenirken CHP Grubu gündeme alınması için Genel Kurula tarife değişikliği teklifi sundu.

CHP ve İP grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına zam teklif edildi.

Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini talep etti.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.

Öte yandan İSKİ Genel Kurulu Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ilçelerinde yer alan çok sayıda taşınmazın satışıyla ilgili gündem maddeleri, Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonuna havale edildi.

İSKİ Genel Kurulu 23 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye

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