2 Eylül 2025 Salı
  • CHP ve İYİ Parti'den Bakan Kurum'a teşekkür: Hataylılar adına çok doğru hizmetler yapılıyor
Güncel

CHP ve İYİ Parti'den Bakan Kurum'a teşekkür: Hataylılar adına çok doğru hizmetler yapılıyor

İYİ Parti Hatay Milletvekili Çirkin ve CHP'li Defne Belediye Başkanı Özgün, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da devam eden inşa çalışmaları için Bakan Kurum'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

2 Eylül 2025 Salı 09:02
CHP ve İYİ Parti'den Bakan Kurum'a teşekkür: Hataylılar adına çok doğru hizmetler yapılıyor
Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bölgedeki çalışmaları incelemek için Hatay'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerel yöneticilerle ve siyasilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum'a kentteki çalışmaları için teşekkür etti.

Çirkin, "Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Aynı toplantıda konuşan CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de inşa edilen konutlarla ilgili, "Emeklerinize sağlık hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık" diye konuştu.

KURUM TALİMAT VERDİ

CHP'li Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talep etti. Bakan Kurum da bakanlık yetkililerine talimat verdi.

