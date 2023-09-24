CHP, Meclis'te "evet" oyu verdiği E-ticaret Kanunu'nu daha sonra Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile birlikte 132 milletvekilinin imzası ile AYM'ye taşımıştı. Kanunun iptali istemiyle yapılan başvuruyu iptal eden Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

CHP'nin AYM'ye E-ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı reddeden Anayasa Mahkemesi (AYM) gerekçeli kararını açıkladı.

Kanunun e-ticaret firmaları aleyhine orantısız bir sınırlamaya neden olmadığını belirten AYM, kamu yararı ile özel teşebbüs özgürlüğüne ilişkin kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın yasa ile kamu yararını hedeflediğini belirten AYM, Kanunun tekelleşmeyi önleme hedefi yönünden amaca uygun olduğunun görüldüğünü açıkladı.

"KAMU YARARI GÖZETİLMİŞTİR"

AYM gerekçeli kararında Kanunun, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara göre zayıf konumda bulunan ve çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletme niteliğinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların rekabet gücünü koruyarak, varlıklarını sürdürebilmelerine olanak tanıdığına da hükmetti. Ayrıca kanunla tüketicilerin korunduğu da ifade edildi.

AYM, Kanunun elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile elektronik ticaret sektörünün güvenli, sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması ve rekabet ortamının korunması amacıyla anayasal bağlamda kamu yararına dayalı meşru bir amacının bulunduğunu da ifade etti.

SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

CHP'nin önce "evet" oyu verip sonra çark ettiği e-ticarette yerli firmaları korumayı ve rekabeti sağlamayı amaçlayan düzenlemede, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenilmişti.

Engin Altay, yaptığı açıklamalarda Akşener'i işaret ederek, ısrarla yasanın iptali için başvuru yapılmasını istediğini ifade etmişti.

Öte yandan Çin sermayeli, Türkiye'nin en büyük e-ticaret firması tarafından çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL verilerek E-ticaret Kanunu aleyhine haberler yaptırıldığı iddia edilmiş, bu haberlerin ardından akıllara ise "CHP ve İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde?" soruları gelmişti.