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CHP ve Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Böyle bir aymazlık olabilir mi?

7'li koalisyonun yandaşı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Yanardağ, “Daha hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?” diyerek tepki gösteren Yanardağ, “CHP Genel Merkezi'nde açık bir takım televizyonların ilk ekranlarında ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı görülüyor.” ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2023 Salı 10:41 - Güncelleme:
CHP ve Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Böyle bir aymazlık olabilir mi?
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 49.5 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon civarında oyla fark attı.

İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

"Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür."

YSK'nın kesin olmayan seçimlerine göre; ikinci turda en fazla oyu alan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gidecek.

"BÖYLE BİR AYMAZLIK OLABİLİR Mİ?"

Seçim sonuçları, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yanardağ, dünkü yayında CHP ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" diyen Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, "Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

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