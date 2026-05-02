İstifa edip AK Parti'ye katıldılar

Diyarbakır'da siyaset gündemi, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden yaklaşık 100 kişinin AK Parti saflarına katılmasıyla hareketlendi. Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen geniş katılımlı programda, yeni üyelere rozetleri AK Parti milletvekilleri ve il yönetimi tarafından takıldı.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 15:01
Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisinden (YRP) ayrılan yaklaşık 100 kişi, AK Parti'ye katıldı.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu'nun yanı sıra Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile partililer katıldı. Yeniden Refah Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerinden istifa eden yaklaşık 100 kişi AK Parti'ye katıldı. Katılımcılara rozetleri AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu tarafından takıldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

