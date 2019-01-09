CHP'de mali diktatörlük dönemi
Star Gazetesi yazarları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek için fon oluşturulmasını star.com.tr'ye değerlendirdi.
- star.com.tr
CHP, bugüne kadar ''iftira ve hakaret'' ettiği davalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için fon kuracak.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davalarda ödenilmesine hükmedilen tazminatın, oluşturulacak fondan tahsil edileceğini duyurdu.
Star Gazetesi yazarları Kılıçdaroğlu'nun tazminatları için fon kurulması ile ilgili star.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundular.
Albayrak: Kılıçdaroğlu, tam teşekküllü diktatör haline geldi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 2010’dan bu yana girdiği her seçimi kaybetmesine ve parti tabanında istenmemesine rağmen, oluşturduğu “özel delege” sistemiyle, parti içinde iktidarını koruduğunu ve bunu “siyasi diktatörlük” olarak isimlendirdiğini belirten.Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak kurulan fonla ilgili, “mali diktatörlük” değerlendirmesinde bulundu.
CHP'li vekillerden “haraç” tahsil edercesine, kendi yalan ve iftiralarının tazminat cezasını ödemek için katkı zorunluğu getirdiğini söyleyen Albayrak, "Kılıçdaroğlu'nun artık madden-manen tam teşekküllü bir diktatördür" dedi ve "Sindirilmiş CHP’ye hayırlı olsun..." sözlerini ekledi
Gülerce: Kılıçdaroğlu yalan söyleyecek...'
Star Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, kurulacak fonla ilgili, ''Kılıçdaroğlu yalan söyleyecek milletvekilleri ödeyecek. Asıl diktatörlük budur.'' dedi.
CHP'li vekillerin bunu yapmamaları gerektiğini belirten Gülerce, Kılıçdaroğlu'nun çok kötü bir yönetim örneği sergilediğini ifade ederek, ''CHP'de hak, hukuk, adalet varsa buna karşı çıkmaları gerekir.'' dedi.
Kökçe: Bu CHP'li vekillerin cezaya konu olan suçlara iştiraktir
Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistematik hale getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, yalan ve iftiraları aslında toplumsal huzuru hedef alan katuplaştırıcı bir siyasetin ürünüdür." şeklinde değerlendirdi. Kökçe, "Bu tavrının sonucu olan hukuki maddi bedeli CHP'li vekillere yüklemesi onların da oy birliği ile bunu kabul etmeleri, cezaya konu suçlara iştiraktir." sözleriyle bu fiilin hukuki yönüne dikkat çekti
Şimdiye kadar mahkûm olduğu tazminat tutarı 1 milyon TL’yi aştı
Kılıçdaroğlu, daha önce de asılsız iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 5 kez tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısındaki yaptığı Man Adası iftiraları nedeniyle açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davalarından biri, 7 Haziran'da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ise aynı iftiralar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.
Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen üçüncü tazminat davasında, mahkeme Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti. Yine aynı mahkemede açılan dördüncü tazminat davasında da Kılıçdaroğlu'nun 130 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.
Böylece Kılıçdaroğlu, Man Adası iftiraları nedeniyle İstanbul'da açılan 5 farklı tazminat davasında, 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.