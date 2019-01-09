CHP'de mali diktatörlük dönemi

CHP, bugüne kadar ''iftira ve hakaret'' ettiği davalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için fon kuracak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davalarda ödenilmesine hükmedilen tazminatın, oluşturulacak fondan tahsil edileceğini duyurdu.

Star Gazetesi yazarları Kılıçdaroğlu'nun tazminatları için fon kurulması ile ilgili star.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundular.

Albayrak: Kılıçdaroğlu, tam teşekküllü diktatör haline geldi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 2010’dan bu yana girdiği her seçimi kaybetmesine ve parti tabanında istenmemesine rağmen, oluşturduğu “özel delege” sistemiyle, parti içinde iktidarını koruduğunu ve bunu “siyasi diktatörlük” olarak isimlendirdiğini belirten.Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak kurulan fonla ilgili, “mali diktatörlük” değerlendirmesinde bulundu. CHP'li vekillerden “haraç” tahsil edercesine, kendi yalan ve iftiralarının tazminat cezasını ödemek için katkı zorunluğu getirdiğini söyleyen Albayrak, "Kılıçdaroğlu'nun artık madden-manen tam teşekküllü bir diktatördür" dedi ve "Sindirilmiş CHP’ye hayırlı olsun..." sözlerini ekledi

Gülerce: Kılıçdaroğlu yalan söyleyecek...'

Star Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, kurulacak fonla ilgili, ''Kılıçdaroğlu yalan söyleyecek milletvekilleri ödeyecek. Asıl diktatörlük budur.'' dedi.

CHP'li vekillerin bunu yapmamaları gerektiğini belirten Gülerce, Kılıçdaroğlu'nun çok kötü bir yönetim örneği sergilediğini ifade ederek, ''CHP'de hak, hukuk, adalet varsa buna karşı çıkmaları gerekir.'' dedi.

Kökçe: Bu CHP'li vekillerin cezaya konu olan suçlara iştiraktir

Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistematik hale getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, yalan ve iftiraları aslında toplumsal huzuru hedef alan katuplaştırıcı bir siyasetin ürünüdür." şeklinde değerlendirdi. Kökçe, "Bu tavrının sonucu olan hukuki maddi bedeli CHP'li vekillere yüklemesi onların da oy birliği ile bunu kabul etmeleri, cezaya konu suçlara iştiraktir." sözleriyle bu fiilin hukuki yönüne dikkat çekti