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  • CHP yandaşı Aysever Akşener'i yerden yere vurdu: Kafayı tırlatmış faşist kepaze
Güncel

CHP yandaşı Aysever Akşener'i yerden yere vurdu: Kafayı tırlatmış faşist kepaze

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağır ifadelerle eleştirdi. Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, 'Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek.'dedi. Konuşmasının devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever, 'Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor.' ifadelerini kullandı.

6 Eylül 2023 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
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Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını kaydetti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık." açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, söz konusu açıklamaların ardından Akşener'i hedef alan açıklamalar yaptı.

MERAL AKŞENER'E SERT SÖZLER: KAFAYI TIRLATMIŞ KEPAZELİĞİN SON NOKTASI

Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek." dedi.

"KİMDEN İNTİKAM ALIYORSA HER YERDEN ADAY ÇIKARACAĞIZ DİYOR"

Sözlerinin devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever, "Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor." diye konuştu.

"ŞİMDİ O DA BEN NE HALT ETTİM DİYECEK"

Aysever, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim Akşener meselesine... Kepazeliğin son noktası. Meral Akşener, kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor. İzmir'de adayımız Ümit Özlale, her yerde aday çıkaracağız diyor. Bugün aldığım en iyi haber bu.

Meral Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek. Akşener'e iyilik yaptığı için Kılıçdaroğlu binbir hakarete maruz kaldı. Şimdi o da ben ne halt ettim diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'asena' olduğu, faşist harekete çok yakın olduğu solcu katillerinin de içinden geldiğini bilmeyen yoktur. Akşener kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor."

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