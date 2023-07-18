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  • CHP yandaşı Aysever bile İmamoğlu'na yüklendi: Güven vermiyor
Güncel

CHP yandaşı Aysever bile İmamoğlu'na yüklendi: Güven vermiyor

CHP'deki iç savaş, yerel seçimler öncesinde daha da kızıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yandaşlarının da hedefi oldu. CHP yandaşı olarak bilinen gazeteci Enver Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un belediye başkanı olduğunu unuttuğunu vurgulayıp, 'İstanbul'un yığınla sorunu varken Cumhurbaşkanı adaylığının, CHP Genel Başkanlığının peşine düştü. Güven vermeyen bir belediye başkanına döndü.' dedi.

18 Temmuz 2023 Salı 20:52 - Güncelleme:
CHP yandaşı Aysever bile İmamoğlu'na yüklendi: Güven vermiyor
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CHP yandaşı gazeteci Aysever, partideki koltuk kavgalarına ilişkin yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

"GÜVEN VERMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANINA DÖNDÜ"

Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un belediye başkanı olduğunu unuttuğunu belirterek, "İstanbul'un yığınla sorunu varken Cumhurbaşkanı adaylığının, CHP Genel Başkanlığının peşine düştü. Güven vermeyen bir belediye başkanına döndü." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU MAGAZİN UNSURU HALİNE DÖNDÜ"

Aysever konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu, İBB'nin başkanı olduğunu çok erken unuttu, İstanbul'un yığınla sorunu varken, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken kafasına cumhurbaşkanı adaylığını, CHP Genel Başkanlığını soktu. Onun peşine düştü. İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan mücadele eden İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim diyen güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."

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