Yedili koalisyonun genel seçimlerden aldığı mağlubiyetin ardından muhalefette sular durulmuyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti'de genel başkanların istifaları istense de iki isim de koltuğundan vazgeçmemekte kararlı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koltuğunu sağlama alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hala "değişim" taleplerine karşı direniyor.

Yaşanan bu iç kavgalarla ilgili CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TAYYİP BEY'E ŞAPKA ÇIKARIYORUM"



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Tayyip Bey'i hep eleştirdim eleştireceğim de..." diyen Dündar, "Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.