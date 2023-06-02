CHP yandaşı Emin Çapa bile isyan etti: Bir liderlik göremedik

65 milyona yakın seçmen 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek hükümeti seçti. Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kalırken, Cumhurbaşkanlığı'nda da zafer bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

HAYAL KIRIKLIĞI VE İÇ HESAPLAŞMALAR YAŞANDI

Seçimlerin ardından bir yanda mutluluk yaşanırken diğer yanda da muhalefet cephesinde hayal kırıklığı ve iç hesaplaşmalar yaşandı. Öyle ki bu durum sadece parti içinde değil, muhalif kanallara da sıçradı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan Emin Çapa, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

"O LİDERLİĞİ SEÇİM GECESİNDE GÖRMEDİK"

Çapa, zor bir döneme girildiğini öne sürerek liderliğin çok önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Seçim gecesinde Kılıçdaroğlu'ndan beklediği performansı göremediğini belirten Çapa, "O liderliği seçim gecesinde görmedik, 14'ünde de görmedik. Kimse kusura bakmasın, siyasi liderlerden 14'ü gecesi de 28'i gecesi de benim çok anlatacağım şeyler var ama şu an değil." dedi.

"HEPİMİZİN BİLDİĞİ ŞEYLER VAR"

Bildiği ve anlatacağı şeyler olduğunu da sözlerine ekleyen Çapa, "Soğukkanlılığımızı korumak istiyorum, sonrasında konuşacağız. Hepimizin bildiği şeyler var" şeklinde konuştu.

Çapa son olarak seçim gecelerinde bir liderlik göremediği sözlerini tekrarlayarak şunları söyledi:

"O GECE BİZ O LİDERLİĞİ GÖRMEDİK"

"Çok zor bir döneme giriyoruz onun için liderlik çok önemli. O liderliği seçim gecesinde görmedik, 14'ünde de görmedik. Kimse kusura bakmasın, siyasi liderlerden 14'ü gecesi de 28'i gecesi de benim çok anlatacağım şeyler var ama şu an değil. Soğukkanlılığımızı korumak istiyorum, sonrasında konuşacağız. Hepimizin bildiği şeyler var, o gece biz o liderliği görmedik."