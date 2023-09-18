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CHP yandaşı Fatih Portakal'dan muhalefete serzeniş: İstisnasız hepsi yalan

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi. Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal, 'İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Kalp işaretleri, ev ziyaretlerini görünce siyasette bir şeyler değişiyor sandık. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan' diye konuştu.

18 Eylül 2023 Pazartesi 22:16 - Güncelleme:
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan muhalefete serzeniş: İstisnasız hepsi yalan
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Seçimlerde bozguna uğrayan koalisyon masasının ortakları arasındaki kavga sürüyor.

İYİ Parti kanadı, 2024'te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gideceğini duyurduktan sonra iki parti arasında ipler iyice gerildi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın geride kalan gün yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik." şeklindeki açıklama CHP'yi bir hayli kızdırdı. Canan Kaftancıoğlu, Yılmaz'ı hedef alarak, "Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." dedi.

FATİH PORTAKAL: BİZİ KANDIRDINIZ

İkili arasındaki tartışmanın haberini Sözcü TV'de aktaran CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi.

Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" diye konuştu. Portakal, muhalefetin seçimleri kazanmak için senaryo uyguladığını da ifade etti.

Portakal tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Görüyorsunuz... Yazık, iyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Değişime o kadar inanmışız ki, o kadar değişimin peşinden gitmişiz ki, yapılan kalp işaretleri ev ziyaretleri... O fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki herhalde dedim siyasette bir şey değişiyor. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan. Kazanmak için uygulanan bir senaryo."

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