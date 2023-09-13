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CHP yandaşı gazeteciler birbirine girdi: Para için Atatürk'ü pazarladınız

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteciler sosyal medyada birbirine girdi. Enver Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Uğur Dündar, 'CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu' dedi. Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, 'Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz' ifadeleri kullandı.

13 Eylül 2023 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
CHP yandaşı gazeteciler birbirine girdi: Para için Atatürk'ü pazarladınız
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Genel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren fakat seçim hezimeti sonrasında CHP liderini istifaya davet eden gazeteci Uğur Dündar, tutarsızlığı üzerinden kendisini hedef alan gazeteci Enver Aysever ile sosyal medya üzerinden atıştı.

Dündar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bir süre sonra da görevine dönme kararı almıştı. Dündar'ın aldığı bu karara tepki gösteren Enver Aysever de "İstifa ediyorsun ergen gibi, 1 saat geçmeden geri dönüyorsun. İnsan sözünün eri olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNDAR, AYSEVER'İ 'ASALAK BARBİE'YE BENZETTİ

İkili arasındaki kavga daha da çirkinleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi.

Dündar yaptığı paylaşımda, "Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış" ifadelerini kullandı.

"PARA İÇİN ATATÜRK'Ü PAZARLADINIZ"

YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" diye konuştu.

"ÖNCE AYNAYA TÜKÜR SONRA DÖN ARDINDAKİ PİSLİĞİ TEMİZLE"

Dündar, Aysever'in yayınladığı videodan sonra yaptığı yeni paylaşımda ise, "Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle! Gerisi yargıda!" diye yazdı.

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