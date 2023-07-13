İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0468
  • EURO
    29,2919
  • ALTIN
    1641.41
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP yandaşı Gültekin'den çok konuşulacak iddia: Kemal Bey istese de istifa edemez
Güncel

CHP yandaşı Gültekin'den çok konuşulacak iddia: Kemal Bey istese de istifa edemez

CHP yandaşı olarak tanınan yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündem olan iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki bir ihale çetesinin kontrolünde olduğunu söyleyen Gültekin, 'Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor.' diye konuştu.

13 Temmuz 2023 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
CHP yandaşı Gültekin'den çok konuşulacak iddia: Kemal Bey istese de istifa edemez
ABONE OL

Gazeteci Gültekin, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Adaylığımı engelleme şansım yok" dediği iddiasına bulunmuştu. Gültekin, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmaması yönünde' yaptığı çağrıya, "Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok" şeklinde cevap aldığını ileri sürmüştü.

CHP Genel Merkezi, söz konusu iddiaya "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." ifadeleriyle cevap vermişti.

Gültekin iddialarının arkasında olduğunu söyleyerek, "Kılıçdaroğlu ile yüz yüze gelmeye hazırım" dedi.

YENİ İDDİA: KEMAL BEY İSTESE DE İSTİFA EDEMEZ

Gültekin, kendisine yöneltilen tepki ve yalanlamalara karşı bugün yeni bir video yayınladı. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." diyen Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." diye konuştu.

"PROGRAMLARIMI İPTAL ETTİLER"

Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon boşlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Onur Konuralp bu dörtlü her hafta kemal beyin evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular.

Bunları anlattığım için Halk TV'deki programımı kaldırdılar. Tele 1 bu konuşmayı yaptıktan sonra bir hafta benim için karalama kampanyası yaptı. Sözcü ile anlaştım, programı iptal ettiler reklam yapmalarına rağmen.

"KILIÇDAROĞLU'NU KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR"

Benim anlattıklarım yalansa deli olmam lazım kendimi ortaya neden atayım. Böyle bir açıklama yaptım diyebilir mi. CHP'de bir çete var, Alevileri kullanarak ihaleleri alıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu onlar kontrol altında tutuyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.