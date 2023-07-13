Gazeteci Gültekin, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Adaylığımı engelleme şansım yok" dediği iddiasına bulunmuştu. Gültekin, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmaması yönünde' yaptığı çağrıya, "Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok" şeklinde cevap aldığını ileri sürmüştü.

CHP Genel Merkezi, söz konusu iddiaya "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." ifadeleriyle cevap vermişti.

Gültekin iddialarının arkasında olduğunu söyleyerek, "Kılıçdaroğlu ile yüz yüze gelmeye hazırım" dedi.

YENİ İDDİA: KEMAL BEY İSTESE DE İSTİFA EDEMEZ



Gültekin, kendisine yöneltilen tepki ve yalanlamalara karşı bugün yeni bir video yayınladı. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." diyen Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." diye konuştu.

"PROGRAMLARIMI İPTAL ETTİLER"

Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon boşlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Onur Konuralp bu dörtlü her hafta kemal beyin evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular.

Bunları anlattığım için Halk TV'deki programımı kaldırdılar. Tele 1 bu konuşmayı yaptıktan sonra bir hafta benim için karalama kampanyası yaptı. Sözcü ile anlaştım, programı iptal ettiler reklam yapmalarına rağmen.

Benim anlattıklarım yalansa deli olmam lazım kendimi ortaya neden atayım. Böyle bir açıklama yaptım diyebilir mi. CHP'de bir çete var, Alevileri kullanarak ihaleleri alıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu onlar kontrol altında tutuyor."