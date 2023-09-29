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CHP yandaşı Portakal'dan Gezi tehdidi: Hesabı elbette sorulacak

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Fatih Portakal, Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu beş sanığın cezasını onamasına tepki gösterdi. 'Eninde sonunda mutlaka iktidar değişecek. Devran dönecek, devran döndüğünde bu yapılanların hesabı elbette sorulacak.' diyerek söz konusu karar için iktidarı tehdit etti.

29 Eylül 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
CHP yandaşı Portakal'dan Gezi tehdidi: Hesabı elbette sorulacak
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geride kalan gün 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, provokasyonun finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, söz konusu karardan rahatsız olup yargıyı iktidarın dizayn ettiğini iddia ederek nefret kustu.

PORTAKAL'DAN İKTİDARA TEHDİT: HESABI ELBETTE SORULACAK

YouTube kanalındaki yayınında tehditler savuran Portakal, "Eninde sonunda mutlaka iktidar değişecek. Devran dönecek, devran döndüğünde bu yapılanların hesabı elbette sorulacak." diye konuştu.

"Vicdanınızdan korkun bu kararı verirken." diyen Portakal, "Bu kadar adaletsiz, bu kadar adil olmayan, bu kadar zalimce, zulüm içinde ülkede yaşıyoruz. Gün gelecek bu devran değiştiğinde bunların hesabı sorulacak" dedi.

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