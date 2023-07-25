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CHP yandaşı Portakal'dan Kılıçdaroğlu itirafı: Temiz insan zannettim

Seçim mağlubiyeti sonrası tüm çağrılara rağmen istifa etmeyen CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerini sürdüren CHP yandaşı Fatih Portakal, kandırıldıklarını itiraf etti. Seçim döneminde her fırsatta Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Portakal, pişmanlığını 'Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum' sözleriyle dile getirdi.

25 Temmuz 2023 Salı 15:48 - Güncelleme:
CHP yandaşı Portakal'dan Kılıçdaroğlu itirafı: Temiz insan zannettim
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Ekrem İmamoğlu öncülüğünde parti içerisinde "değişim" isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, Kılıçdaroğlu'nun bu hamleye karşı cevabı vekillere medya ambargosu uygulamak oldu.

Yaşananların yanı sıra seçim sonuçlarından beri Kılıçdaroğlu muhalif medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bu eleştirileri yapanların en başında ise CHP yandaşı Fatih Portakal geldi.

Portakal, kendi YouTube kanalında yaptığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EGOSU PATLAMIŞ BİRİSİ"

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kendinden başka kimseyi CHP'yi temsil edecek seviyede görmediğini söyleyen Portakal, "CHP içerisinde kendinden başka temsil edecek kimseyi görmüyor, böyle bir ego patlaması olur mu? Bi de bana egolu derler, en azından ben kendisiyle dalga geçebiliyorum. Egosu patlamış bir insan var karşımızda. CHP içerisinde kendisini en temiz olarak gören ve kendinden başka kimsenin temiz olmadığını düşünen birisi. Doğrudur belki AK Parti iktidarında kimse Kemal Bey ile ilgili bir şey çıkartamadı ama diğerleriyle ilgili de çıkartamadı. Bu şekilde temiz birisi olursa bırakırım demek, ben gitmeyeceğim demektir" şeklinde konuştu.

"YALANLARI TEK TEK ORTAYA ÇIKTI"

Sözlerine devam eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunda seçimlerle ilgili hesap vermeden oturmaya devam ettiğini de belirtti.

"Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor" diyen Portakal, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının bir bir ortaya çıktığını ifade etti.

"TEMİZ YÜREKLİ İNSAN ZANNETTİM"

Kılıçdaroğlu'nun muhalif seçmenleri kandırdığının altını çizen Portakal, izleyicilerden de kendisinden de özür diledi.

Portakal, "Umut var zannettim, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum." dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar saflığımdan özür diliyorum, ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlikte birilerini arıyoruz. Ama şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine kendisini temizlemesi gereken en önemli parti bence. Genel başkanlara, altılı masaya ayrı, seçmene ayrı konuşuyor. Gidiyor başkalarıyla protokol yapıyor."

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